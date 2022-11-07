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Дизайн сайта - Liqium

18+
07.11.2022 в 19:20

В Швейцарии обновили дизайн паспорта – он вдохновлён Альпами и горными реками

Дизайн содержит отсылки к природе региона

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В Швейцарии представили паспорт нового образца — дизайн документа от агентства Retinaa SA призван прославлять природный ландшафт региона. Как отметили авторы кейса, фирменный стиль приглашает совершить виртуальное путешествие по 26 кантонам страны.

Например, креаторы подчеркнули роль воды и альпийских вершин — они стали главными визуальными элементами в оформлении документа. Так, на первой странице документа изображена гора Пиццо-Ротондо.

Как отметили в местной полиции, впервые одна из страниц документа посвящена «Пятой Швейцарии» — швейцарцам, которые в данный момент не проживают в стране. Кроме того, паспорт усилен защитой персональных данных — в ролике это демонстрируется с помощью ультрафиолетового излучения.

В 2020 году паспорт с фьордами, лесами и даже северным сиянием представили в Норвегии. Для реализации проекта креаторам потребовалось шесть лет.

Швейцария дизайн паспорт Retinaa SA Альпы
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