В Швейцарии обновили дизайн паспорта – он вдохновлён Альпами и горными реками

В Швейцарии представили паспорт нового образца — дизайн документа от агентства Retinaa SA призван прославлять природный ландшафт региона. Как отметили авторы кейса, фирменный стиль приглашает совершить виртуальное путешествие по 26 кантонам страны.

Например, креаторы подчеркнули роль воды и альпийских вершин — они стали главными визуальными элементами в оформлении документа. Так, на первой странице документа изображена гора Пиццо-Ротондо.

Как отметили в местной полиции, впервые одна из страниц документа посвящена «Пятой Швейцарии» — швейцарцам, которые в данный момент не проживают в стране. Кроме того, паспорт усилен защитой персональных данных — в ролике это демонстрируется с помощью ультрафиолетового излучения.

В 2020 году паспорт с фьордами, лесами и даже северным сиянием представили в Норвегии. Для реализации проекта креаторам потребовалось шесть лет.