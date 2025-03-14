Глава ДНР и управляющий партнер «Восток-Медиа» обсудили развитие рынка наружной рекламы

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и управляющий партнер компании «Восток-Медиа» Алексей Митрюшин в рамках рабочей поездки осмотрели устанавливаемые в Донецке и Мариуполе цифровые рекламные конструкции.

«Хотелось бы с вами обсудить как с одним из крупнейших инвесторов в плане работы с рекламными конструкциями, имеется в виду компания «Восток-Медиа», которая сейчас выиграла на аукционах по Донецку и Мариуполю, — для нас важно сейчас, как будут видоизменяться рекламные конструкции, которые где-то были построены незаконно, где-то уже просто себя изжили. Необходим современный облик наших городов, и чтобы он как можно быстрее и более явно был продемонстрирован нашим жителям, потому что запрос на это есть. Поэтому именно переход на цифровые конструкции», — констатировал Денис Пушилин.

Денис Пушилин, глава ДНР: Во-первых, это красиво. Во-вторых, это все же современно. И, в-третьих, это информативно. Поскольку можно быстро обменять информацию, можно быстро информировать население, потому что одним из условий взаимодействия с инвестором является тесная связка с муниципалитетами и с республиканскими органами власти в плане того, что есть социальная составляющая — и мы это прекрасно понимаем. Поэтому хотелось бы сейчас услышать перспективы: как планируете выстроить работу, как будут меняться подходы, как будет выстроены все эти рекламные конструкции, которые на данный момент — то, что мы видим в городе, — не соответствуют российскому законодательству. А мы, как субъект Российской Федерации, должны в полной мере вливаться и в этой части, выравниваться и входить в законное русло.

В ходе поездки Алексей Митрюшин рассказал главе ДНР о преимуществах цифровых рекламных конструкций.

Алексей Митрюшин, управляющий партнер компании «Восток-Медиа»: Ключевыми достоинствами цифрового инвентаря являются его технологичность, возможность быстро запускать и менять контент, адаптируя его к текущим событиям и даже погодным условиям, а также высокий охват и таргетинг на определенные целевые аудитории. Цифровые конструкции значительно повысят емкость рынка наружной рекламы ДНР, что, в свою очередь, даст возможность размещения рекламно-информационных материалов в самых популярных локациях для представителей бизнеса различного масштаба. Особенно важно это для местных предпринимателей. Для того чтобы все реализовать, мы намерены до конца 2025 года инвестировать более 1 млрд руб.

Алексей Митрюшин отметил, что цифровые экраны органично вписываются в городское пространство, делая его более современным. Кроме того, они могут быть подключены к общероссийской системе «Безопасный город», что позволит обеспечить безопасность граждан. Так, конструкции смогут автоматически оповещать ответственные организации и специальные службы о чрезвычайных ситуациях.

Выслушав доклад, Денис Пушилин сообщил, что данная работа ведется в рамках состоявшихся ранее аукционов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, что принесло в бюджет ДНР более 30 млн руб. При этом он указал — деятельность по развитию рекламной отрасли будет продолжена.

«ДНР становится флагманом в развитии наружной рекламы в регионе. С уверенностью можно сказать, что мы движемся к статусу цифрового региона. Мы применяем общефедеральные стандарты размещения рекламных конструкций и активно внедряем цифровую наружную рекламу, способствуя развитию местного бизнеса. И для этого нам необходимо сделать опыт Донецка и Мариуполя образцовым и масштабировать его на другие населенные пункты ДНР. Развитие цивилизованного рынка наружной рекламы откроет приток инвестиций в эту и смежные отрасли, создаст дополнительные возможности для местного бизнеса различного масштаба — от микропредприятий до средних и крупных компаний, простимулирует появление новых и укрепление существующих предприятий и брендов, а также создание новых рабочих мест», — отметил Денис Пушилин.

Глава ДНР также сообщил, что власти планируют разработать и утвердить схемы размещения рекламного инвентаря в других населенных пунктах региона, провести торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, а также демонтировать незаконный инвентарь, чтобы сделать рынок наружной рекламы республики более упорядоченным. В ходе встречи отдельное внимание было уделено дальнейшей регламентации, приведению к единому стандарту размещения информационных конструкций и вывесок на зданиях.

Денис Пушилин отметил, что аукционы на установку и эксплуатацию рекламных конструкций будут проведены по всем населенным пунктам региона и предложил в качестве пилота установить «Умные остановки» в Донецке и Макеевке.