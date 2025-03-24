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24.03.2025 в 17:30

В Петербурге бар попал под разбирательство из-за рекламы алкоголя

Бар «Синь» стал фигурантом дела УФАС после жалоб на рекламу алкоголя без предупреждения о вреде

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело против бара «Синь» из-за нарушений в рекламе. Горожане пожаловались на рекламные материалы заведения, размещенные на его окнах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По закону любая реклама алкоголя должна содержать предупреждение о вреде чрезмерного употребления, но в данном случае этого не было.

Антимонопольная служба проверит обстоятельства. Если факт нарушения подтвердится, бару грозит штраф.

Ранее «Альфа-Банк» по требованию ФАС разместил контррекламу, признав, что информация о вкладе в его рекламе была недостоверной, а заявленная ставка — не лучшей в стране. Это произошло после судебного разбирательства и предписания антимонопольной службы.

Санкт-Петербург Закон о рекламе Бары Петербургское УФАС
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