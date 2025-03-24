«Альфа-Банк» разместил контррекламу из-за «лучшей в стране ставки» по требованию ФАС

«Альфа-Банк» разместил контррекламу после претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и решения суда. В ней банк признал, что реклама вклада была недостоверной, а ставка — не лучшей в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Исполняя предписание, организация транслировала опровержение в течение семи дней: в эфире «Русского Радио» и «Радио Монте-Карло», а также на цифровых билбордах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.

ФАС подтвердила, что банк выполнил требования и представил отчет о размещении.

Ранее ведомство оштрафовало «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу акции с сервисом «Яндекс Еда». Тогда компании не раскрыли полные финансовые условия предложения.