Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.03.2025 в 13:30

«Альфа-Банк» разместил контррекламу из-за «лучшей в стране ставки» по требованию ФАС

Банк признал недостоверность своей рекламы и запустил опровержение в эфире и на билбордах

«Альфа-Банк» разместил контррекламу после претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и решения суда. В ней банк признал, что реклама вклада была недостоверной, а ставка — не лучшей в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Исполняя предписание, организация транслировала опровержение в течение семи дней: в эфире «Русского Радио» и «Радио Монте-Карло», а также на цифровых билбордах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.

ФАС подтвердила, что банк выполнил требования и представил отчет о размещении.

Ранее ведомство оштрафовало «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу акции с сервисом «Яндекс Еда». Тогда компании не раскрыли полные финансовые условия предложения.

ФАС Альфа-Банк
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.