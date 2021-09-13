В Россию восстановится импорт французского шампанского

Французские производители шампанских вин приняли решение о снятии ограничений на поставки в Россию своей продукции. Первая партия шампанского поступит на российский рынок 15 сентября, сообщает BMF TV.

Ранее российская сторона запретила на своем внутреннем рынке французским производителям называть свое вино «шампанским». Комитет вин Шампани назвал изменения неприемлемыми, напомнив, что сам термин шампанское связан с исторической областью во Франции.

Россия оказалась важным рынком для производителей французского шампанского, к тому же на российском рынке оно продается по достаточно высокой цене. Так, сопредседатель Комитета виноделов Франции Жан-Мари Барийер заявил, что поставки в Россию приостановили «не менее 95% торговых домов». Всего же отрасль в Шампани продает на рынке России порядка 1,5 млн бутылок, или 0,5% от общего рынка.

Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC), объединяющий Французских виноделов, принял решение отменить рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию. При этом поставщики будут уважать российский закон.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» назвал недоразумением информацию об отмене приостановки экспорта шампанского. По его словам, ничего не изменилось с того момента, как в Moet Hennessy выразили недовольство российскими законами и прекратили поставки. По мнению эксперта, заявление комитета вин Шампани — не более чем «попытка поднять шум».