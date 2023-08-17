В Россию вернётся чай «Беседа»

Объединенная чайная компания (ОЧК) стала владельцем товарных знаков, связанных с брендом «Беседа», который ранее выпускался на бывшей чайной фабрике Unilever. ОЧК перезапустит марку в среднем ценовом сегменте, сообщает «Коммерсант».

В 2021 году Unilever продала чайный бизнес, объединенный в компанию Ekaterra, фонду CVC Capital Partners. В этом году мощности компании в Петербурге, где выпускалось до 16 тыс. тонн чая в год, приобрела ОЧК. Гендиректор и совладелец компании Александр Конов уточнил, что бренд «Беседа» входил в сделку.

Он также рассказал, что компания планирует перезапустить марку на федеральном уровне. Производство началось в Петербурге на этой неделе, а в торговых сетях продукция появится уже в сентябре. На первом этапе под брендом будет выпускаться чёрный чай в пакетиках, затем ассортимент расширят.

Эксперты предупреждают, что перезапуск марки потребует вложений в рекламу и может быть непростой задачей, так как рынок чая — очень конкурентный. При этом сложностей со сменой позиционирования возникнуть не должно, так как бренд «Беседа» остается узнаваем среди российских потребителей.

По данным NielsenIQ, за год продажи чая сократились на 5,8% в объеме и выросли на 8,7% в деньгах год к году. В общих денежных продажах горячих напитков чай занимает 35,2%, растворимый и натуральный кофе — 48,5% и 14% соответственно, какао — 2,3%. Чай лидирует в списке товаров, проданных по промо, доля таких товаров в категории выросла до 75%,