Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Рекламное агентство Zexler
АРИР

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.08.2023 в 05:40

В Россию вернётся чай «Беседа»

Новый владелец бывшей чайной фабрики Unilever перезапустит бренд

Объединенная чайная компания (ОЧК) стала владельцем товарных знаков, связанных с брендом «Беседа», который ранее выпускался на бывшей чайной фабрике Unilever. ОЧК перезапустит марку в среднем ценовом сегменте, сообщает «Коммерсант».

В 2021 году Unilever продала чайный бизнес, объединенный в компанию Ekaterra, фонду CVC Capital Partners. В этом году мощности компании в Петербурге, где выпускалось до 16 тыс. тонн чая в год, приобрела ОЧК. Гендиректор и совладелец компании Александр Конов уточнил, что бренд «Беседа» входил в сделку.

Он также рассказал, что компания планирует перезапустить марку на федеральном уровне. Производство началось в Петербурге на этой неделе, а в торговых сетях продукция появится уже в сентябре. На первом этапе под брендом будет выпускаться чёрный чай в пакетиках, затем ассортимент расширят.

Эксперты предупреждают, что перезапуск марки потребует вложений в рекламу и может быть непростой задачей, так как рынок чая — очень конкурентный. При этом сложностей со сменой позиционирования возникнуть не должно, так как бренд «Беседа» остается узнаваем среди российских потребителей.

По данным NielsenIQ, за год продажи чая сократились на 5,8% в объеме и выросли на 8,7% в деньгах год к году. В общих денежных продажах горячих напитков чай занимает 35,2%, растворимый и натуральный кофе — 48,5% и 14% соответственно, какао — 2,3%. Чай лидирует в списке товаров, проданных по промо, доля таких товаров в категории выросла до 75%,

Чай беседа
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.