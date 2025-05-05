В России запустили медиапортал «Хроники времени»

Холдинг «МТС Медиа» запускает мультимедийный портал «Хроники времени», на котором собраны фильмы, музыка, спектакли, книги и лекции на тему жизни страны в 1941−1945 годах. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.
Портал запускается к 9 Мая, старт приурочен к 80-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В наполнении платформы участвовали все медиасервисы «МТС Медиа» и партнеры проекта, включая Госфильмофонд. Леонид Агутин специально для «Хроник времени» записал «Песню о далекой Родине» из фильма «17 мгновений весны». Впервые певец исполнил ее в проекте «Старые песни о главном» в 1998 году, а сейчас переосмыслил трек совместно с «МТС Лейблом».
Леонид Агутин, певец:
Холдинг «МТС Медиа» предложил мне перепеть «Песню о далекой Родине» из «17 мгновений весны» к юбилею Великой Победы. День Победы для меня — настоящий праздник, и, наверное, самый главный. День памяти погибшего деда Лени и подвига советского народа. 30 лет назад я уже исполнял эту песню, но сегодня мой голос, тембр и технологии изменились. Предыдущая трогательная версия мне тоже близка и симпатична, но эта получилась мощнее, что созвучно юбилейной дате.
На портале «Хроники времени» пользователи могут посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне от онлайн-кинотеатра KION и Госфильмофонда, спектакли к 80-летию Победы. В частности, можно увидеть документальную драму-реконструкцию «Победа», фильм «Почтарь» и сериал «Солдатская мать».
Также на портале доступны:
- «Спектакли, вдохновившие на Победу» — проект «МТС Live», посвященный работе театров в период 1941−1945 годов;
- «100 лет российской и советской истории» — лекции, интервью и комментарии экспертов о событиях Великой Отечественной войны;
- Истории о ветеранах ВОВ от музыкантов «МТС Лейбла»;
- Музыкальная хроника от «МТС Музыки» — плейлисты «Песни надежды», «Песни отваги», «Песни победы» и «Песни памяти»;
- Подборка книг от сервиса «Строки» — произведения писателей, прошедших войну;
- Спецпроект в рамках выставки «Жили-были: школа русской сказки» о сказках и их роли в жизни детей и взрослых в 1941−1945 годах.
Часть контента будет доступна на этапе запуска портала, в дальнейшем библиотека будет дополняться и расширяться.
Софья Митрофанова, гендиректор холдинга «МТС Медиа»:
2025 год — Год защитника Отечества и 80-летия Победы. Мы видим, что интерес к истории высок, но аудитории не хватает современных, захватывающих форматов подачи информации о ней. Без прошлого нет будущего, поэтому для сохранения исторической памяти мы создали мультимедийный портал «Хроники времени», который объединил фильмы, музыку, лекции, интерактивные карты и другой контент. В этом году «Хроники времени» посвящены Великой Отечественной войне, но на этом мы не останавливаемся. Будем изучать, что волнует людей, и в дальнейшем дополнять проект новыми историческими темами.