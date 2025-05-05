В России запустили медиапортал «Хроники времени»

Холдинг «МТС Медиа» запускает мультимедийный портал «Хроники времени», на котором собраны фильмы, музыка, спектакли, книги и лекции на тему жизни страны в 1941−1945 годах. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Портал запускается к 9 Мая, старт приурочен к 80-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В наполнении платформы участвовали все медиасервисы «МТС Медиа» и партнеры проекта, включая Госфильмофонд. Леонид Агутин специально для «Хроник времени» записал «Песню о далекой Родине» из фильма «17 мгновений весны». Впервые певец исполнил ее в проекте «Старые песни о главном» в 1998 году, а сейчас переосмыслил трек совместно с «МТС Лейблом».

Леонид Агутин, певец: Холдинг «МТС Медиа» предложил мне перепеть «Песню о далекой Родине» из «17 мгновений весны» к юбилею Великой Победы. День Победы для меня — настоящий праздник, и, наверное, самый главный. День памяти погибшего деда Лени и подвига советского народа. 30 лет назад я уже исполнял эту песню, но сегодня мой голос, тембр и технологии изменились. Предыдущая трогательная версия мне тоже близка и симпатична, но эта получилась мощнее, что созвучно юбилейной дате.

На портале «Хроники времени» пользователи могут посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне от онлайн-кинотеатра KION и Госфильмофонда, спектакли к 80-летию Победы. В частности, можно увидеть документальную драму-реконструкцию «Победа», фильм «Почтарь» и сериал «Солдатская мать».

Также на портале доступны:

«Спектакли, вдохновившие на Победу» — проект «МТС Live», посвященный работе театров в период 1941−1945 годов;

«100 лет российской и советской истории» — лекции, интервью и комментарии экспертов о событиях Великой Отечественной войны;

Истории о ветеранах ВОВ от музыкантов «МТС Лейбла»;

Музыкальная хроника от «МТС Музыки» — плейлисты «Песни надежды», «Песни отваги», «Песни победы» и «Песни памяти»;

Подборка книг от сервиса «Строки» — произведения писателей, прошедших войну;

Спецпроект в рамках выставки «Жили-были: школа русской сказки» о сказках и их роли в жизни детей и взрослых в 1941−1945 годах.

Часть контента будет доступна на этапе запуска портала, в дальнейшем библиотека будет дополняться и расширяться.