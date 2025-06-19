«МТС Медиа» и Scroll studios запускают в России производство микродрам

Холдинг «МТС Медиа» и компания Scroll studios подписали соглашение о совместной разработке и производстве вертикальных мини-сериалов, известных как микродрамы, для отечественного медиарынка. Первый пилотный пакет включает 20 сериалов, каждый из которых содержит от 60 до 100 эпизодов продолжительностью до двух минут. Об этом сообщила генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова на Петербургском международном экономическом форуме.

Микродрамы — это формат коротких вертикальных сериалов для мобильных устройств, ориентированный на молодую аудиторию. Мини-сериалы набирают популярность на зарубежных рынках, таких как Китай, США и Бразилия. По словам эксперта, глобальный рынок микродрам в 2024 году оценивается в 8,4 млрд долларов.

Серии идут одну-две минуты, а сезон насчитывает от 50 до 80 эпизодов. Как правило, в фокусе динамичные сюжетные повороты и захватывающая история вместо «звездных» актеров. Производственный цикл микродрам длится несколько месяцев, поэтому формат позволяет быстро реагировать на запросы зрителей и оперативно тестировать новые идеи.

Софья Митрофанова, генеральный директор «МТС Медиа»: Уже полтора года мы наблюдаем, как микродрамы уверенно покоряют молодую аудиторию на крупнейших медиарынках мира — в Китае и США. Формат не требует звездного каста и предполагает захватывающий и динамичный сторителлинг, что оценили любители рилсов в разных странах. Холдинг «МТС Медиа» открывает микродрамы для российского зрителя, что является для нас экспериментом. Главная задача на начальном этапе — протестировать формат, определить его востребованность и потенциал для дальнейшего развития в нашей стране.

Для реализации проекта «МТС Медиа» привлекла Scroll studios — объединение нескольких медиакомпаний (веб-кинотеатр CHIILL, сценарное агентство Plus Seven, компания Red Сarpet Studio, продакшн-студия «Открытие» и медиа о кино «Кино-Театр.Ру») с опытом в девелопменте, производстве и продвижении вертикального видеоконтента.

Новые микродрамы будут доступны на цифровых платформах, включая онлайн-кинотеатр KION, с фокусом на жанры дорамы, комедии, edutainment, романтики и лайфстайла.