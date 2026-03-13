В России запретят прокат дискредитирующих Россию иностранных фильмов

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий запрет на выдачу прокатных удостоверений иностранным фильмам, которые, по мнению авторов инициативы, дискредитируют Россию. Документ предполагает ограничить показ картин, содержащих оскорбительные или унижающие достоинство русского человека материалы, а также формирующих негативные стереотипы о нем. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно тексту инициативы, предлагается дополнить статью 5.1 профильного закона нормой, позволяющей отказывать в прокате зарубежным фильмам, если в них присутствует искаженное или уничижительное изображение России, ее многонационального народа, Вооруженных сил, органов государственной власти. Ограничения также распространяются на материалы, которые могут дискредитировать СССР, советский народ, его государственные структуры и армию.

Авторы законопроекта считают, что такие меры помогут защитить честь и достоинство граждан России, а также предотвратить распространение контента, который формирует негативный образ страны. По их мнению, запрет может повлиять и на иностранные киностудии. Потеря российского рынка может заставить их внимательнее относиться к тому, как Россия и ее жители показаны в фильмах.

В настоящее время российское законодательство уже допускает отказ в выдаче прокатного удостоверения фильмам, содержащим материалы, которые дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности России. Новый законопроект расширяет перечень оснований для таких ограничений.

Напомним, Министерство культуры с 1 марта 2026 года начало проверять фильмы, не имеющие прокатных удостоверений, на соответствие требованиям законодательства о традиционных ценностях.