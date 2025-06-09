В России закрываются магазины канцтоваров

За последний год в некоторых крупных российских городах число магазинов по продаже канцтоваров снизилось почти на четверть. Розница не выдерживает конкуренции с маркетплейсами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Яндекс Карт».

В целом по России к маю 2025 года число магазинов по продаже канцелярских товаров снизилось на 5% год к году, до 11,76 тыс. точек. К этому времени по всей стране закрылось более 630 профильных магазинов.

Самая заметная динамика закрытия наблюдается в Омске (сокращение на 26%, до 160 точек), Ростове-на-Дону (на 24%, до 107) и Нижнем Новгороде (на 20%, до 128). В Москве и Санкт-Петербурге снижение составило 13% и 8% соответственно.

За последние два месяца общие офлайн-продажи канцтоваров также снизились. В апреле-мае, по данным «Такском», падение составило около 3% год к году. Больше остальных снизились продажи блокнотов, тетрадей и ручек.

Эксперты отмечают, что количество магазинов продолжит сокращаться. Пока они остаются актуальными в маленьких населенных пунктах, где проникновение онлайн-ритейла не высокое.

Ранее о рисках закрытия тысяч магазинов из-за конкурентного преимущества маркетплейсов предупреждала Ассоциация канцелярского рынка. Она обратила внимание на то, что онлайн-площадки неправомерно используют посреднические договоры и заменяют стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых.