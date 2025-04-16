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18+
16.04.2025 в 18:45

В России выросло число счастливых людей

79% жителей страны ощущают себя счастливыми

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Большинство опрошенных россиян (79%) рассказали, что в той или иной мере ощущают себя счастливыми. В 1992 году такое мнение выражали 42% респондентов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Почти каждый пятый опрошенный (17%) сообщил, что не чувствует себя счастливым, в 1992 году таких было 27%. Еще 4% интервьюируемых затруднились с ответом.

По мнению 41% респондентов, среди их близких и знакомых, скорее, больше счастливых людей. 39% участников опроса говорят, что счастливых и несчастных в их окружении примерно поровну. 14% отмечают, что среди их близких и знакомых больше несчастных людей. 6% затруднились с ответом.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что больше 40% опрошенных россиян столкнулись с кризисом среднего возраста. При этом каждый четвертый респондент гордится своими достижениями.

исследование счастье
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