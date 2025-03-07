Больше 40% опрошенных россиян столкнулись с кризисом среднего возраста

Свыше 40% опрошенных россиян старше 30 лет столкнулись с кризисом среднего возраста. Чаще это отмечали респонденты, чей опыт работы насчитывает от 6 до 10 лет (25%) и от 10 до 15 лет (42%). Таковы данные исследования HR-холдинга Ventra и сервиса психотерапии zigmund.online, которое есть в распоряжении Sostav.

Чтобы справиться с кризисным периодом, 51% опрошенных сменили сферу деятельности. 35% респондентов сообщили, что им помогли отдых и путешествия, 32% — хобби, 23% — психотерапия или прием антидепрессантов, 21,6% — поддержка родных и близких. Реже всего для преодоления кризиса россияне прибегали к алкоголю (8%) или находили поддержку в самой работе (6%).

27% участников опроса гордятся собственными достижениями. 60% считают, что не добились выдающихся профессиональных успехов. Большинство опрошенных оценили свою текущую позицию на 6 баллов из 10, а зарплату — на 5 баллов из 10.

50% респондентов говорят, что им не удалось достичь того, о чем они мечтали в начале карьеры. 24% не достигли своей цели, но уверены, что движутся в правильном направлении.

За последние несколько лет 25% интервьюируемых сменили место работы. Основные причины: достижение предела карьерных возможностей, желание получить опыт в новой компании или сфере, внешние обстоятельства (сокращение, закрытие организации).

Остальные не решились сменить карьерный трек, хотя 15% респондентов задумывались об этом. Остаться на прежнем месте опрошенных побудили обязательства перед родными и близкими и отсутствие финансовой подушки. 59% сообщили, что боятся менять работу.

В опросе приняли участие больше 1,4 тыс. работников различных грейдов.