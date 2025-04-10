В России выросла доля дропов со счетами в двух и более банках

Доля дропов, открывающих счета одновременно в двух и более банках, выросла в России с 1% в 2024 году до 35% в 2025-м. Так дропы пытаются уходить от контрольных процедур кредитных организаций. Об этом сообщил замглавы управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций Центробанка России Андрей Рассказов, его слова приводит «Интерфакс».

Дропы — это те, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса и незаконных операций.

Теневой бизнес стал использовать фермы карт: дроп открывает счета в 10 или 20 банках и проводит в рамках одной кредитной организации операции на сумму, не превышающую 50 или 100 тыс. руб. в неделю.

Центробанк может запустить систему, в которой будет собрана информация о дропах, выявленных регулятором и банками. Кредитные организации получат доступ к системе, смогут видеть дропов и ограничивать им операции. Это позволит не допустить миграции дропов из одних банков в другие.

Также Рассказов сообщил, что кредитные организации в прошлом году заблокировали счета больше 700 тыс. дропов.

Ранее стало известно, что порядка 10 млн россиян в 2024 году переводили деньги на дропперские карты.