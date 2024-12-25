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25.12.2024 в 13:45

Около 10 млн россиян переводили деньги на карты теневого бизнеса

Кто-то покупал ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту

Около 13% трудоспособных россиян (порядка 10 млн человек) в 2024 году переводили деньги на дропперские карты, которые оформляются на подставных лиц либо продаются мошенникам или теневому бизнесу. Об этом РБК рассказали в Центробанке РФ.

Около 10 млн россиян совершают платежи в адрес онлайн-казино, пиратских сайтов, криптообменников и наркошопов.

В ЦБ сообщили о наличии крупных, неформальных, технологически развитых площадок теневых финансовых услуг. Платформы используют тысячи карт дропов для проведения подозрительных операций. Управление операциями по подконтрольным им счетам и картам объединено специализированным софтом.

Центробанк отслеживает активность организаторов дропперских схем, выявляет дропов с помощью баз платежных данных. Регулятор постоянно совершенствует свои алгоритмы выявления дропперских карт и делится этими алгоритмами с банками.

У ЦБ есть данные почти о 700 тыс. дропов. Как правило, это молодые люди младше 23 лет, живущие в регионах.

Ранее сообщалось, что Центробанк соберет данные о дропах на единой платформе. Кредитные организации будут получать информацию из «базы дропов».

Центробанк теневой сектор дропы
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