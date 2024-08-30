В России введут обязательную маркировку детских игрушек

Минпромторг предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную маркировку детских игрушек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления.

К марту 2025 года планируется зарегистрировать всех участников оборота игрушек для детей в информационной системе маркировки, а с 1 июня 2025 года средства идентификации должны быть нанесены на всю продукцию.

Пока в стране действует только эксперимент по маркировке для детей, начавшийся в декабре 2023 года. В пилот включены самокаты, куклы, настольные игры, наборы электрических гоночных автомобилей и другие игрушки.

Необходимость проведения эксперимента связана с возросшей долей нелегального оборота. Так, теневой рынок игрушек, по данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, занял около 32% всего оборота этого сегмента в 2023 году.

Ранее в Госдуме предложили запретить детским садам закупать игрушки иностранного производства в рамках государственного заказа. При родители не должны быть ограничены в выборе, они могут покупать любые игрушки.