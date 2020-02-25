В России возможен резкий рост цен на непродовольственные товары

Непродовольственные товары в России могут подорожать в 2021 году. На цену повлияют нормативы по утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по торговле «Деловой России» Алексея Федорова.

В «Деловой России» считают, что новая система ощутимо изменит цены на потребительские товары. Так, бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2−5%. В среднем около 20% оборота ритейлера, а в некоторых случаях и более 50% — это продукция под собственной торговой маркой. Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую, пояснил Федоров.



Речь идет о концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП), представленной Минприроды России. Данный проект предусматривает стопроцентную утилизацию упаковки как отечественных, так и импортных товаров. Предполагается, что эту инициативу до конца февраля рассмотрит вице-премьер России Виктория Абрамченко, а в течение марта — правительство России.

По словам Алексея Федорова, в целом ритейлеры поддержали концепцию Минприроды, однако указали на то, что переход к полной утилизации использованных товаров должен быть более плавным и длительным. Ожидается, что новые требования вступят в силу в 2021 году, в связи с чем ежегодная прибыль в бюджет за счет экологического сбора увеличится с 2,2 млрд до 136 млрд рублей.