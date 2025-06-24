В России ужесточат правила рекламы энергетиков

В рекламу энергетиков и тонизирующих напитков могут обязать добавлять предупреждение о вреде их чрезмерного потребления. Кабмин уже дал положительный отзыв на соответствующие поправки в закон «О рекламе», сообщают «Известия».

В случае принятия поправок, в радиопрограммах, телепрограммах, в кинотеатрах и видеохостингах будут введены требования к минимальной площади демонстрации предупреждения на экране. Кроме того, предупреждение в рекламе на радио должно длиться не меньше трех секунд, на телевидении — не меньше пяти и занимать минимум 7% площади кадра.

Кроме того, продвижение такой продукции не должно обращаться к детям и содержать информацию о биологически активных добавках, витаминах, а также использовать образы животных и людей, в том числе с помощью мультипликации.

За нарушение этих требований авторы инициативы предложили наказывать и рекламодателей, и ее распространителей. Ответственность предусмотрена в виде штрафа для физлиц от 2 до 2,5 тыс. руб., а для юрлиц — от 100−500 тыс. руб.

В случае принятия поправок они вступят в силу уже с 1 сентября 2025 года.

Законопроект об ужесточении правил рекламы энергетиков внесли 10 апреля в Госдуму 28 депутатов всех фракций. Инициативу также поддержали и в комитете по охране здоровья. Авторы законопроекта отметили, что частыми побочными явлениями среди детей при потреблении безалкогольных энергетических напитков становятся бессонница (35,4%), стресс (35,4%) и депрессивное состояние (23,1%).

В России уже действует запрет на продажу энергетических напитков детям. Штрафы для физлиц составляют 30−50 тыс. руб., для должностных лиц — 100−200 тыс. руб., для юридических — 300−500 тыс. руб.