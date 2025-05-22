Госдума приняла закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении штрафов за продажу энергетических напитков детям. Штрафы для физлиц составят 30−50 тыс. руб., для должностных лиц — 100−200 тыс. руб., для юридических — 300−500 тыс. руб. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к закону говорится, что молодежь без каких-либо ограничений покупает энергетики и потребляет их в количестве, которое вредит их здоровью. Такие напитки могут сформировать у молодых людей зависимость от них, а также вызвать обострение нервных и психических заболеваний, нанести вред сердечно-сосудистой системе.

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним был принят в августе 2024 года. Он начал действовать с 1 марта 2025 года. Штрафы в документе прописаны не были.

Принятый сегодня Госдумой закон позволит устранить имеющиеся пробелы законодательного регулирования и повысить эффективность контроля в сфере потребления энергетиков. Теперь документ должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным.

В феврале этого года в Госдуме подготовили законопроект о маркировке рекламы энергетических напитков.