В России упал спрос на телевизоры, смартфоны и колонки

Продажи большинства категорий аудиовизуальной техники: телевизоров, музыкальных плееров, смартфонов и портативных колонок в первой половине 2021 года показали снижение. При этом само оборудование подорожало, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK.

За первые полгода 2021 года розничные продажи телевизоров и портативных мини-колонок снизились на 11%, до 3,1 млн и 1,4 млн штук соответственно, музыкальных плееров — на 22%, до 74 тыс. штук, смартфонов — на 8%, до 12,9 млн штук. Рост в категории отмечен только в продажах саундбаров и кнопочных телефонов. В первом полугодии они выросли соответственно на 25%, до 106 тыс. штук, и 7%, до 3 млн.

По мнению представителя GfK-Rus Натальи Моржовой, спрос не может расти бесконечно: в 2020 году продажи смартфонов выросли на 6%, телевизоров — на 14%, мини-колонок — 9%, саундбаров — на 35%. При этом в 2020 году кнопочных телефонов было продано меньше на 25%, а плееров — на 41%. Рост спроса на саундбары связан с временным закрытием учреждений досуга, баров и ресторанов. Кнопочные телефоны востребованы у пожилых людей, которые нуждаются в общении с родственниками.

Снижение спроса на телевизоры на 15% отмечалось также в первом квартале 2021 года. Эксперты связали уменьшение продаж с тем, что показатели 2020 года резко выросли на фоне пандемии. Из-за роста цен выручка от продаж снизилась только на 3%.