В России снизилось производство заменителей сыра

В 2019 году в России впервые за пять лет снизилось производство сырных продуктов с заменителем молочного жира. За первые четыре месяца 2019 года выпущено 57,3 тысяч тонн сырных продуктов, что на 7,6% меньше, чем в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, опубликованные Минсельхозом.

Производство продуктов кисломолочных (кроме творога) снизилось на 1,8% до 933,9 тысяч тонн, масла сливочного — на 8,8% до 76,4 тысяч тонн, молока и сухих сливок- на 1% до 35,4 тысяч тонн. В то же время выпуск настоящего сыра продолжает расти. В январе-апреле 2019 года российские производители выпустили 57,9 тысяч тонн сыров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается и рост объемов производства творога, йогуртов и иных видов продукции.

По словам исполнительного директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артёма Белова, до 2014 года доля сырных продуктов в рационе россиян была небольшой, но с введением Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции ЕС и США, а также из-за экономического кризиса тренд изменился. В категории сырных продуктов, которые стоят, как правило, дешевле изделий из цельного молока, начался активный рост. Потребление традиционных сыров при этом стагнировало.



Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано объяснила снижение «неминуемым вхождением молочной продукции в систему электронной ветсертификации «Меркурий», активной работой с потребителем через СМИ, а также интенсивной практикой Россельхознадзора, который отзывал у недобросовестных производителей декларации о соответствии качества на молочную продукцию, в том числе на сыры».