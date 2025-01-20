В России снизились цены на такси

В декабре ушедшего года средняя стоимость поездки на такси в России составила 47,77 руб. за километр. Это на 16% больше показателя за декабрь 2023 года и на 0,25% меньше, чем в ноябре 2024 года. Об этом пишет РБК по ссылкой на данные Росстата.

Цены на такси в стране снизились впервые с февраля 2024 года. Причина — теплая погода в декабре. Россияне время от времени отдавали предпочтение не транспорту, а прогулкам пешком. Из-за отсутствия льда и снега автомобильный поток двигался быстрее, у водителей была возможность выполнять больше заказов. В результате существенных скачков цен, которые могли бы повлиять на среднюю стоимость поездки, не зафиксировано. Спрос и предложение находились в балансе.

По данным аналитического центра «Чек Индекс», средний чек поездки на такси в декабре в России составил 601 руб. (плюс 12% к декабрю 2023 года и минус 0,7% к ноябрю 2024-го). В Москве средний чек в декабре по отношению к аналогичному периоду 2023 года вырос на 11%, до 827 руб., к ноябрю — на 0,5%.

В 2024 году в целом средний чек на такси в стране увеличился на 12%, до 558 руб., а число транзакций выросло на 9%.

По словам экспертов, в 2025 году стоимость поездки на такси будет расти. Это связано с увеличением расходов перевозчиков на содержание парков и их обновление, а также с ростом стоимости топлива и размера утилизационного сбора, отсутствием целевой господдержки.

Ранее сообщалось, что в России сократилось число новых компаний в сфере таксомоторных перевозок. Причина — ужесточение требований к таксистам.