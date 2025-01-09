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09.01.2025 в 13:40

В России сократилось число новых компаний в сфере таксомоторных перевозок

Причина — ужесточение требований к таксистам

В период с января по середину декабря 2024 года число регистраций компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере таксомоторных перевозок в России сократилось на 20% в годовом выражении, до 12 тыс. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса».

За год число профильных структур уменьшилось на 0,53%, до 77,8 тыс. Причины упадка рынка такси — ужесточение требований к таксистам в рамках профильного закона, проблемы с поиском водителей и растущая стоимость автомобилей.

Согласно профильному закону, водители, которые работают по совместительству на личных авто, должны ежедневно проходить медицинские освидетельствования и технические осмотры.

Кроме того, закон разрешает самозанятым работать таксистами. В результате многие предприниматели регистрируются именно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Сейчас количество самозанятых в такси составляет 650 тыс., из них у 21 тыс. есть разрешение на перевозки пассажиров.

Ранее сообщалось, что за последний год половина россиян стала реже брать такси. При этом 87% опрошенных хотя бы раз пользовались данной услугой.

Такси регистрация бизнеса
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