В России регистрируют бренд «Вагнер» для энергетиков и газировки

Рязанская компания «Вега» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Вагнер» (Wagner) по классам, включающим безалкогольные напитки, пиво, а также мясные закуски, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление производителя.

У «Веги» есть планы производить под таким названием энергетики и лимонады. По словам представителя компании, выбор названия обусловлен личной симпатией владельца Владимира Королёва к творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера. Однако в России в последнее время бренд ассоциируется с частной военной компанией, созданной Евгением Пригожиным.

Эксперты считают, что из-за неоднозначных ассоциаций бренд может быть отнесен к обозначениям, противоречащим общественным интересам. Это является основанием для отказа в регистрации.

Более того, продукция под таким наименованием не будет востребована, уверен гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. С ним не согласен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, который полагает, что будущее такой продукции зависит от её качества, так как героические бренды, как правило, недолговечны.

По данным NielsenIQ, в 2022 году самой успешной маркой газировки стал «Добрый cola» («Мултон партнерс»), а также Frustyle, «Русский дар» (PepsiCo), CoolCola, Street, Fancy (комбинат «Очаково»). В январе-сентябре прошлого года число новых марок газировки увеличилось на 28% год к году, на рынок вышли 230 новых брендов.