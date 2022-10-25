В России растёт спрос на смартфоны, завезённые по параллельному импорту

Японские и китайские версии смартфонов стали чаще появляться в России из-за ввоза по схеме параллельного импорта. Такие устройства имеют ограничение по работе в стране, однако это не пугает пользователей, сообщает «Коммерсант».

Смартфоны, предназначенные для пользователей других стран, как правило, имеют непривычный функционал. Например, iPhone 14 с двумя сим-картами (для китайского рынка) или без слота под физическую сим-карту (вариант с eSIM для США). В комплекте со смартфоном Samsung — зарядное устройство, подходящее под розетки других стран.

В магазины также поступают корейские и японские версии телефонов, в которых невозможно отключить звук фотокамеры. Так местные власти борются с фотографированием женщин без их ведома. На телефонах для арабских стран не работает приложение для видеозвонков FaceTime.



Первое время ритейлеры занижали цены на «экзотические устройства», однако выяснилось, что многие ограничения не отпугивают покупателей. Теперь стоимость телефонов практически не отличается. Однако модели с eSIM стоят немного дешевле.



Эксперты предупреждают о выросшем риске обнаружения брака в телефоне из-за роста числа полуофициальных поставщиков, а также возможности приобрести некачественную подделку. При этом эксперты рынка полагают, что многие ограничения можно обойти, если впервые включить устройство в России.

Ранее сообщалось, что россияне купили в четыре раза меньше новых iPhone, чем год назад. Так, в первый месяц продаж iPhone 14 приобрели только 53 тыс. россиян, тогда как в сентябре прошлого года число моделей iPhone 13, купленных в российских сетях, составило более 220 тыс. На продажи повлияла высокая цена и снижение доходов населения.