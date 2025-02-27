Число самозанятых в России к 2029 году превысит 18 млн человек

К началу 2029 года, когда в России должен завершиться эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД), число самозанятых в стране превысит 18 млн человек. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз Федеральной налоговой службы (ФНС).

По данным на 1 января 2025 года, количество самозанятых в России составило 12,17 млн человек. К началу 2026 года их число может вырасти до 14,49 млн, к началу 2027-го — до 16,67 млн.

С 2022 по 2024 год количество самозанятых в РФ в среднем росло на 3 млн человек в год. В 2025−2026 годах темпы роста составят больше 2 млн человек в год, в 2027-м — меньше 1,5 млн, в 2028-м — 180 тыс. человек.

За последние годы собранные с самозанятых налоги ежегодно практически удваивались, в 2025 году прогнозируется замедление роста до 23%, в 2026-м — до 15%, в 2027−2028 годах — до 8,5% ежегодно.

По итогам 2024 года самозанятые выплатили почти 95 млрд руб. налога на профессиональный доход. В 2025 году показатель может составить 117 млрд руб., в 2028-м —158 млрд руб.

По словам экспертов, поступления налогов с самозанятых будут расти из-за увеличения количества плательщиков НПД и их доходов. Так, в ближайший год самозанятые будут в среднем зарабатывать на 7% больше.

Ранее Торгово-промышленная палата России предложила продлить специальный налоговый режим для самозанятых после 2028 года и увеличить лимит годового дохода для них с 2,4 до 3,6 млн руб.