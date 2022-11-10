В России появится реестр значимых СМИ

Правительство разрабатывает регулирование для СМИ в части информбезопасности. В частности, планируется создать реестр «значимых СМИ», определить «недопустимые угрозы» и обязать проводить регулярные проверки защищенности. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.

В Минцифры намерены разработать стандарты безопасности для каждого вида СМИ: телевидения, радио и интернет-порталов. Это связано с тем, что хакерские атаки на российские СМИ резко усилились после начала военных действий на Украине. В 2022 году в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора за помощью в отражении кибератак обратились более 30 СМИ. Кибератаки до сих пор остаются угрозой российской информационной инфраструктуре.

Опрошенные участники рынка также считают, что данная инициатива необходима. Директор по операционной деятельности РБК Тимофей Щербаков положительно её оценивает при условии, что будет создаваться «равномерный уровень кибербезопасности для всей экосистемы СМИ».

Однако эксперты опасаются, что расходы на проект могут достигнуть десятков миллионов рублей в год, которые в случае принятия мер регулирования лягут на сами организации.

С технической точки зрения внедрение тех или иных решений для кибербезопасности в СМИ мало чем отличается от ситуации в других отраслях, полагает руководитель отдела предпродажной поддержки «Лаборатории Касперского» Евгений Бударин. «Но при работе с медиа важно учитывать высокую степень критичности успешных кибератак, которые могут серьезно повлиять на репутацию и доверие к ним», — резюмирует эксперт.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что печатные СМИ останутся востребованными и актуальными источниками информаций, несмотря на цифровизацию и развитие технологий.