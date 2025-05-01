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01.05.2025 в 17:52

В России утвердили национальный знак для маркировки веганской продукции

Роскачество придумало лого для размещения на товарах без компонентов животного происхождения

На российском рынке появится официальный знак для маркировки веганской, вегетарианской и растительной продукции. Его утвердило Роскачество по итогам всероссийского конкурса, который прошел в начале 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый логотип будет размещаться на упаковках товаров, не содержащих компонентов животного происхождения. Получить право на использование знака смогут только те бренды, которые пройдут сертификацию в специальном аккредитованном органе — «Роскачество — Веган».

«Для растущей аудитории, выбирающей осознанное питание, такой знак — это навигатор доверия. Мы рассчитываем, что он станет гарантом качества и прозрачности в категории, где пока царит маркировочное разнообразие», — прокомментировала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По данным Роскачества, интерес к растительной продукции в России продолжает расти. Только за последние два года объемы продаж веганских и растительных товаров увеличились на 17%. Введение единого знака должно не только упростить выбор для потребителей, но и способствовать цивилизованному росту сегмента на фоне растущего интереса к ЗОЖ и этичному потреблению.

веган
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