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15.05.2025 в 15:00

В России перепишут закон «О рекламе»

По мнению депутатов, документ устарел

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Действующий в России Федеральный закон «О рекламе» требует кардинальной переработки, поскольку не соответствует современным реалиям. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление зампред Комитета по экономической политике Артема Кирьянова.

Во время обсуждения вопроса о распространении рекламы в видеоиграх член думского IT-комитета Антон Горелкин отметил, что действующий закон о рекламе устарел и нуждается в доработке, особенно с учетом появления новых цифровых форм и сущностей.

Кирьянов подтвердил необходимость пересмотра закона. «Закон о рекламе нужно коренным образом перерабатывать. Сейчас он состоит в основном из заплаток, не отвечает требованиям времени — ни экономическим, ни политическим», — отметил он.

На этом же заседании депутаты поддержали проект закона о регулировании видеоигровой индустрии в России, приняв его в первом чтении.

Напомним, закон «О рекламе» был принят в марте 2006 года. Вопросы о сроках и порядке разработки нового документа пока неизвестны.

Закон о рекламе
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