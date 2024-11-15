В России ограничат майнинг в некоторых регионах

Правительство определило перечень регионов, где уже с 1 декабря 2024 года может быть запрещен майнинг криптовалют. Запрет будет действовать в период пиковых нагрузок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект протокола заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики.

Так с 1 декабря по 15 марта 2025 года майнинг запретят на части территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Ограничения будут действовать ежегодно в период пиковых нагрузок.

В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР майнинг предлагается полностью запретить с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года.

Участники рынка не исключают, что данные ограничения спровоцируют переход легальных участников в серый сектор.

Напомним, 1 ноября 2024 года вступили в силу положения закона «О майнинге», разрешающие легально добывать криптовалюты. В соответствии с новыми правилами майнеры обязаны предоставлять в Федеральную налоговую службу информацию об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который эта валюта была зачислена.