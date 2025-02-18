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18+
18.02.2025 в 15:40

В России насчитали 114 тысяч смартфонов с вредоносным софтом

За месяц было выявлено 400 атак на клиентов банков

Аналитики выявили в России не меньше 114 тыс. Android-устройств, на которых установлен вредоносный софт NFCGate. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании F6.

NFCGate маскируется под приложения банков, госструктур, операторов, антивирусы и программы для видеосвязи и бесконтактных платежей. Мошенники связываются с жертвами в мессенджерах и под видом представителя банка предлагают более выгодные условия сотрудничества. Аферисты присылают ссылку на фишинговую страницу, просят ввести персональные данные для входа в личный кабинет и установить мобильное приложение. Еще один способ, к которому прибегают злоумышленники, — использование троянов удаленного доступа.

С середины декабря 2024 года по середину января 2025 года было выявлено 400 атак на клиентов российских банков. Общий ущерб составил около 150 млн руб., средняя сумма списания — порядка 100 тыс. руб.

Ранее эксперты назвали самые активные угрозы для Android. Наиболее распространенными помимо NFCGate стали вредоносные программы SpyNote и Mamont.

Android Мошенники вредоносный софт
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