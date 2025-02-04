Банковские трояны и вирусы-шпионы: в Kaspersky назвали самые активные угрозы для Android

В начале 2025 года банковские трояны и шпионские программы стали самыми распространенными угрозами для пользователей смартфонов на базе Android, сообщает ТАСС со ссылкой на данные специалистов «Лаборатории Касперского». Злоумышленники используют вредоносные программы для кражи денег с карт и получения персональных данных пользователей.

Среди наиболее активных «вирусов» — SpyNote, Mamont и NFCGate. Они распространяются в виде APK-файлов в мессенджерах, зачастую маскируясь под видом полезных приложений, например, для отслеживания посылок или защиты данных. Эксперты предупреждают, что эти вирусы могут красть банковские данные, перехватывать коды подтверждения для входа в онлайн-банкинг и Telegram, а также получать доступ к личным файлам и сообщениям.

Согласно данным «Лаборатории Касперского», количество атак с использованием банковского трояна Mamont за четвертый квартал 2024 года увеличилось в три раза, а число атак со шпионской программой SpyNote в России выросло почти в девять раз. Кроме того, с конца ноября 2024-го по январь 2025-го специалисты компании обнаружили более 80 новых вредоносных образцов модифицированной версии NFCGate.

Пользователям советуют не устанавливать приложения из непроверенных источников, обращать внимание на разрешения программ и использовать двухфакторную аутентификацию. В январе о распространении Mamont через мессенджер Telegram уже предупреждали сотрудники МВД. Отмечалось, что вирус собирает данные с устройств, включая push-уведомления, СМС и фотографии из галереи, чтобы получить доступ к платежным системам.