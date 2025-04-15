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15.04.2025 в 05:40

В России начали производство аналога «Тетра Пак»

Продукция «МолоПак» предназначена для хранения молока, соков и вина

Компания «МолоПак» начнет выпускать аналог упаковки «Тетра Пак», ушедшей из России на фоне санкций. Предприятие в подмосковном Чехове рассчитывает производить 1,2 млрд упаковок в год, сообщает «РИА Новости».

Новое предприятие открыл Владимир Путин в формате видеоконференции. «Компания ваша хорошо известна, работает на рынке давно, здорово, надежно», — сказал президент в ходе мероприятия.

Продукция компании предназначена для хранения молока, соков и вина. Упаковка будет производиться в форматах, которые ранее импортировались: 0,25 л, 0,33 л, 0,5 л и 2 л.

На реализацию проекта «МолоПак» получила льготный заем в Фонде развития промышленности РФ. Объем инвестиций составил 1,3 млрд руб.

Новый завод станет заменой швейцарским компаниям «Тетра Пак» и «Сиг Комбиблок»

Напомни, в 2022 году российское подразделение шведской Tetra Pak сменило владельца: единственным акционером АО «Тетра Пак» стало ООО «Итон Инвестментс». По словам источников издания, сумма сделки составляет €1. До этого компания сократила ассортимент в стране и перестала выпускать упаковки для вина из-за нехватки комплектующих.

Tetra Pak молоПак
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