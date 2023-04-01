В России начали маркировать пиво и слабоалкогольные напитки в кегах

С 1 апреля в России вводится обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. С 1 октября 2023 года начнется маркировка пива в полимерной упаковке и стеклотаре, а для всех остальных видов упаковки пива аналогичное правило начнет действовать с 15 января 2024 года. Эти сроки были утверждены в соглашении между Минпромторгом, Центром развития перспективных технологий и Ассоциацией производителей пива.

В установленные сроки производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков должны будут наносить средства идентификации и представлять данную информацию в систему мониторинга.

В настоящее время в системе «Честный знак» зарегистрировано более 1 300 производителей и 150 импортеров, в общей сложности они обеспечивают более 95% общего объема рынка, сообщили в ЦРПТ, который является оператором системы маркировки.

Введению маркировки в категории пива и слабоалкогольных напитков предшествовал эксперимент, который длился почти 2 года и завершился 28 февраля. За это время, по данным ЦРПТ, в пилотном проекте приняли участие 359 компаний, среди них 222 — производители и 27 — импортеры. В рамках эксперимента было протестировано нанесение кодов на все востребованные виды упаковок на всех типах линий, а также налажена интеграция «Честного знака» и ЕГАИС. Всего проведено 94 эксперимента площадках 66 производителей, а также 4 — на площадках импортеров.

Для поддержки бизнеса ЦРПТ разработал две программы льготного обеспечения отрасли оборудованием для маркировки. Одна из них предполагает беспроцентную рассрочку на 3 года, а вторая — компенсацию половины расходов на оборудование для маркировки для предприятий, которые производят до 300 тысяч декалитров продукции в год.