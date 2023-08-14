В России на 12% подорожают соусы и майонез

Крупные производители майонеза предупредили торговые сети об индексации цен на майонез и другие соусы на 5−12%. Причиной повышения стал рост стоимости основных ингредиентов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо торговым сетям.

Так, «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») предупредил ритейлеров и заведения общепита о планируемом повышении: на 5−10% станет выше цена на майонез и некоторые другие соусы, а на порционные соусы для ресторанного рынка — на 8−10%. О повышении отпускных цен на 10% уведомила и ГК «Эфко» (бренд «Слобода»), на 12% — НМЖК («Ряба», Astoria).

Эксперты поясняют, что в структуре себестоимости майонеза около 60% составляют траты на подсолнечное масло, 20−25% — на куриное яйцо. Однако рост себестоимости майонеза, по их мнению, в большей степени связан с удорожанием упаковки и иных материалов для производства, которые зависят от курсов валют и логистики.

За первую половину 2023 года, по данным NielsenIQ, продажи майонеза в натуральном выражении сократились год к году на 2,1%, других столовых соусов — на 2,5%.

Ранее производители и поставщики уведомили торговые сети о росте отпускных цен на вино, соки, мясные изделия, чай, кофе и сладости. Исправить ситуацию могло бы обнуление пошлин на импорт сырья и решение проблем с ростом затрат на логистику, отметил источник издания.