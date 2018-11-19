Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
+2
Поста
Форум
+1
Обновление
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

В России может появиться налог на колбасу

19.11.2018 в 10:40

Введение акциза на продукты переработки красного мяса приведет к подорожанию колбасы и сосисок на 30%

Depositphotos

В России может быть введен сбор на продукты переработки красного мяса (колбаса, сосиски и бекон). Однако его появление может привести к подорожанию колбасных продуктов на 30%. Инициатором соответствующего предложения выступил Экспертный совет при правительстве, сообщают «Известия».

Инициаторы предложения отмечают, что переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов и повышают риск возникновения рака. Вырученные от поднятия акциза деньги необходимо направить на снижение цен продуктов здорового питания, например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, овощи, зелень и фрукты, считают эксперты. Предполагается, что эта мера позволит приучить россиян к здоровому питанию и увеличить продолжительность жизни.

Минздрав уже одобрил это предложение. Так, эксперт Татьяна Зубкова подтвердила, что из-за потребления продуктов переработки красного мяса растет риск ишемической болезни сердца, инсульта и сахарного диабета 2-го типа, поэтому продажу колбасы стоит регулировать так же, как и другие канцерогены. Однако конкретные меры в ведомстве ещё не обсуждались.

Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.