В России могут запретить смешанную упаковку для консервов

Минпромторг предложил отказаться от использования полимерных контейнеров с металлической крышкой для консервов. Запрет может вступить в силу уже в 2024 году, пишут «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.

В документе отмечается, что подобного рода контейнеры для консервов не востребованы утилизаторами ввиду сложных композиций материала и невозможности их полного раздeлeния на компонeнты для послeдующeй пeрeработки. Минпромторг предлагает заменить ее на полностью металлическую тару.

Кроме упаковки для консервов, в списке на запрет также значатся полупрозрачные и непрозрачные ПЭТ-бутылки, капсулы для кофе из многокомпонентных материалов и другая пластиковая упаковка. Всего в 2024 году планируется запретить оборот 6 видов упаковок из пластика, а к 2030 году — еще 17.

Ранее мы писали, что Российский экологический оператор предложил отказаться от неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать. Планируется ограничить оборот тонкой термоусадочной плёнки, которая применяется для изготовления этикеток на бутылках для напитков и йогуртов. Также под запрет попадут сумки-сетки для овощей и фруктов, пластиковые дой-паки для соусов и кофе, а также другая упаковка, для которой использовались нерастворимые клеи.