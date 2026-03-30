Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Сейлз-хаус «ЭКРАН»
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.03.2026 в 12:40

В России могут приостановить оплату сервисов Apple со счета телефона

Цель — заставить Apple исполнять законодательство РФ

28 марта состоялось совещание Минцифры с большой четверкой операторов связи — МТС, «МегаФоном», «Билайном» и T2. Обсуждалась возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счетов мобильных телефонов. Цель инициативы — заставить Apple исполнять законодательство РФ и вернуть российские сервисы в магазин приложений App Store. Об этом пишет РИА Новости.

РБК сообщает, что уже с 1 апреля пользователи iPhone в России не смогут пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона.

С 2022 года Apple убрала из App Store десятки российских сервисов, в том числе агрегаторы, классифайды, авиа-, банковские и картографические приложения. Кроме того, Apple не исполняет решение ФАС об «окне выбора» поисковика по умолчанию на iOS-устройствах в РФ, игнорирует требование закона об установке магазина приложений RuStore, ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет требования Роскомнадзора по удалению из российского App Store сервисов VPN.

Ранее стало известно, что ряд депутатов Госдумы столкнулись с ограничениями в экосистеме Apple. Так, при попытке оплатить подписки или совершить покупки пользователи получают уведомления о блокировке аккаунта.

Apple минцифры
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.