В России могут приостановить оплату сервисов Apple со счета телефона

28 марта состоялось совещание Минцифры с большой четверкой операторов связи — МТС, «МегаФоном», «Билайном» и T2. Обсуждалась возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счетов мобильных телефонов. Цель инициативы — заставить Apple исполнять законодательство РФ и вернуть российские сервисы в магазин приложений App Store. Об этом пишет РИА Новости.

РБК сообщает, что уже с 1 апреля пользователи iPhone в России не смогут пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона.

С 2022 года Apple убрала из App Store десятки российских сервисов, в том числе агрегаторы, классифайды, авиа-, банковские и картографические приложения. Кроме того, Apple не исполняет решение ФАС об «окне выбора» поисковика по умолчанию на iOS-устройствах в РФ, игнорирует требование закона об установке магазина приложений RuStore, ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет требования Роскомнадзора по удалению из российского App Store сервисов VPN.

Ранее стало известно, что ряд депутатов Госдумы столкнулись с ограничениями в экосистеме Apple. Так, при попытке оплатить подписки или совершить покупки пользователи получают уведомления о блокировке аккаунта.