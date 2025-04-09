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09.04.2025 в 19:00

В России хотят увеличить максимальную сумму микрозаймов для бизнеса

Такой законопроект внесен в Госдуму

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект об увеличении максимальной суммы микрозайма, который микрофинансовая организация (МФО) предоставляет компаниям и индивидуальным предпринимателям, с 5 до 15 млн руб. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В прошлом году, по данным Центробанка России, общий объем займов, выданных микрофинансовыми организациями бизнесу, достиг 236 млрд руб. В условиях законодательных ограничений на предельную сумму микрозаймов МФО выдают их в других сегментах, чтобы обеспечить потребность малых и средних компаний в финансировании. За год портфель таких займов бизнесу увеличился на 36%, до 43 млрд руб., а объем выдач вырос почти в два раза.

Инициатива по увеличению максимальной суммы микрозайма связана с необходимостью пересмотреть действующий лимит, который не менялся с 2018 года, а также расширить возможности предпринимателей по привлечению финансирования.

Кроме того, законопроект запрещает микрофинансовым организациям согласовывать индивидуальные условия по договору потребительского займа, по которому полная стоимость ссуды превышает 100% годовых, до погашения заемщиком обязательств по ранее заключенному им кредитному договору с аналогичными параметрами.

Документ также предусматривает переходный период, в течение которого ограничат число одновременно действующих договоров потребительского займа, полная стоимость ссуды по ним не может превышать 200% годовых. Указанный период продлится с 1 июля 2026 года до 1 января 2027 года. В течение этого времени при наличии у человека двух кредитных договоров с полной стоимостью ссуды не более 200% годовых МФО не сможет согласовывать индивидуальные условия займа с аналогичными параметрами до полного погашения заемщиком обязательств по ранее заключенному договору.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее стало известно, что с сентября банки будут выдавать потребкредиты с «периодом охлаждения». При оформлении ссуды в размере от 50 тыс. до 200 тыс. руб. заемщики смогут получить деньги только через четыре часа, а при сумме свыше 200 тыс. руб. — не ранее чем через 48 часов.

Госдума законопроект микрозаймы микрофинансовая организация
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