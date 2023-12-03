В России для борьбы с интернет-мошенничеством разработали новую нейросеть

Ученые Московского технического университета связи и информатики разработали модель нейросети для борьбы с мошенничеством в банковских транзакциях, пишет ТАСС.
Разработанная модель очень точно распознает противоправные действия и может применяться в качестве первой линии защиты от интернет-мошенничества. Для обучения модели ученые использовали набор данных, включающий транзакции с кредитными картами с веб-сайта Kaggle.
Создание этой модели происходило на основе уже существующей нейросети, что способствовало более фундаментальному исследованию в области распознавания мошеннических транзакций.
При обучении нейросети дополнительно учитывались и такие данные, как тип использованной банковской карты, характеристики устройства, с помощью которого была совершена банковская транзакция. Нейросеть учитывает огромное количество различных закономерностей и определяет по ним незаконные действия. Так, фильтруя финансовые операции, она анализирует тип банковской карты, как долго человек является владельцем открытого счета