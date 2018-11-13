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В Роскачестве рассказали, как выбирать молочные сосиски

13.11.2018 в 16:20

Три четверти проверенных сосисок не соответствуют стандартам

Depositphotos

Эксперты «Роскачества» проверили 40 торговых марок молочных сосисок отечественных производителей и пришли к выводу, что лишь девять брендов соответствуют требованиям качества и безопасности.

В каждом десятом образце сосисок превышено содержание антибиотиков, при этом основную часть продукта делают преимущественно из мяса, а не из сои и субпродуктов, вопреки преобладающему мнению. В двух торговых марках (производители «Мясокомбинат Псковский» и «Балахоновский мясокомбинат») обнаружены болезнетворные микроорганизмы, в семи марках нашли крахмал, в восьми — запрещенную добавку каррагинан.

В трех случаях специалисты зафиксировали наличие сои, причем только в одном из них производитель честно предупредил покупателя о наличии в составе продукта соевого белка. Как пояснили в Роскачестве, нарушением это не считается, так как данный продукт произведен по собственным техническим условиям (ТУ).

Кроме того, вместе со свининой и говядиной некоторые производители использовали мясо птицы. В классической гостовской рецептуре «молочных» сосисок курицы быть не должно, однако она встретилась в 6 случаях из 40, отметили в Роскачестве. Впрочем, при наличии соответствующей информации на этикетке наличие мяса птицы в продукте не считается нарушением.

Специалисты составили рекомендации по выбору сосисок. Так, в составе продукта должны быть указаны по убыванию следующие ингредиенты: свинина, говядина, вода, яйца куриные (или меланж яичный), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон) и далее — добавки.

«Если производитель не указал в составе продукта на маркировке какие-то ингредиенты, однако их положил — не важно, изготовил он сосиски по государственному стандарту или по стандарту организации, Это однозначно нарушение, и такие нарушения нужно пресекать. Удивительно, что они вообще есть», — прокомментировал исследование заместитель руководителя Исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации Максим Синельников.

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