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18+
09.02.2025 в 12:43

Средний чек на фастфуд в России впервые превысил 600 рублей

По цене походы в рестораны быстрого питания уже не сильно отличаются от кафе

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В 2024 году россияне стали чаще ходить в рестораны быстрого питания, средний чек превысил 600 руб., пишет РБК со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Средний чек на фастфуд в России вырос на 10%, до 603 руб., а в Москве траты на питание в ресторанах быстрого питания были чуть выше, чем в среднем по России, — 649 руб., что на 11% больше, чем годом ранее. В 2024 году россияне в среднем совершили в фастфуде на 5% больше заказов, чем год назад.

По темпам роста среднего чека в последние годы фастфуд опередил многие другие сегменты рынка общественного питания, это привело к сокращению разницы между расходами в ресторанах быстрого питания и кафе. Популярность фастфуда объясняют в первую очередь стремлением потребителей сэкономить время и деньги.

Чаще всего в фастфуд-рестораны ходят жители крупных городов. Например, в Москве такие заведения посещают 56 раз в год, в среднем по стране этот показатель составляет 45,2 раза в год. Жители городов России с населением менее 1 млн человек бывают в заведениях быстрого питания чуть меньше — не чаще 42 раз в год.

Кроме того, развитию фастфуда в стране способствуют рост бизнеса по доставке готовой еды, а также внутреннего туризма и автопутешествий в стране.

Фастфуд
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