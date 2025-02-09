Средний чек на фастфуд в России впервые превысил 600 рублей

В 2024 году россияне стали чаще ходить в рестораны быстрого питания, средний чек превысил 600 руб., пишет РБК со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Средний чек на фастфуд в России вырос на 10%, до 603 руб., а в Москве траты на питание в ресторанах быстрого питания были чуть выше, чем в среднем по России, — 649 руб., что на 11% больше, чем годом ранее. В 2024 году россияне в среднем совершили в фастфуде на 5% больше заказов, чем год назад.

По темпам роста среднего чека в последние годы фастфуд опередил многие другие сегменты рынка общественного питания, это привело к сокращению разницы между расходами в ресторанах быстрого питания и кафе. Популярность фастфуда объясняют в первую очередь стремлением потребителей сэкономить время и деньги.

Чаще всего в фастфуд-рестораны ходят жители крупных городов. Например, в Москве такие заведения посещают 56 раз в год, в среднем по стране этот показатель составляет 45,2 раза в год. Жители городов России с населением менее 1 млн человек бывают в заведениях быстрого питания чуть меньше — не чаще 42 раз в год.

Кроме того, развитию фастфуда в стране способствуют рост бизнеса по доставке готовой еды, а также внутреннего туризма и автопутешествий в стране.