Пользователи «ВКонтакте» смогут навести порядок в переписках

Пользователям приложения «ВКонтакте» стала доступна опция сортировки чатов по папкам. Функция поможет упорядочить общение с семьей, друзьями, знакомыми или коллегами по работе. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Приложение позволяет создавать до 15 папок и распределять их в удобном для пользователей порядке. Управлять списком папок для чатов можно в настройках.

Обновление уже доступно большинству пользователей. В течение суток новая фича появится у всех юзеров приложения «ВКонтакте», заверили в компании.

Раньше опция сортировки чатов по папкам была доступна в «VK Мессенджере», отдельном приложении для пользователей соцсети. Сейчас такая возможность появилась и в основном приложении.

В начале августа VK отчиталась о росте средней месячной аудитории «Мессенджера» в России. По итогам второго квартала показатель увеличился до 73 млн пользователей, рост составил 13% год к году.