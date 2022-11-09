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09.11.2022 в 10:00

В «VK Мессенджере» появились папки с чатами и поддержка нескольких аккаунтов

«ВКонтакте» представила масштабное обновление приложения

«VK Мессенджер» представил масштабное обновление: в нём появились папки для организации чатов, ускоренная загрузка видео, обмен файлами до 4 Гб. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе VK.

В новой версии приложения пользователь может добавить несколько аккаунтов и переключаться между ними. Адаптация под iPad поддерживает нововведения iOS 16 и iPadOS 16: компактное контекстное меню, виджет контактов для экрана «Домой», а также функцию «В центре внимания» в видеозвонках на совместимых моделях планшетов.

Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава «VK Мессенджера»:

Мы продолжаем развивать функциональность в VK Мессенджере с учётом отзывов наших пользователей — и совсем скоро приятно удивим новыми возможностями для общения, обмена информацией и кросс-платформенного взаимодействия с помощью разных устройств.

Мария Полищук
VK Мессенджер
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