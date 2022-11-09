В «VK Мессенджере» появились папки с чатами и поддержка нескольких аккаунтов

«VK Мессенджер» представил масштабное обновление: в нём появились папки для организации чатов, ускоренная загрузка видео, обмен файлами до 4 Гб. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе VK.

В новой версии приложения пользователь может добавить несколько аккаунтов и переключаться между ними. Адаптация под iPad поддерживает нововведения iOS 16 и iPadOS 16: компактное контекстное меню, виджет контактов для экрана «Домой», а также функцию «В центре внимания» в видеозвонках на совместимых моделях планшетов.