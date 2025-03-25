В Петербурге пройдет конференция о будущем медиаконтента и его монетизации

Конференция «Вместе Медиа. Контент» пройдет в Петербурге 3 и 4 апреля. Представители медиасообщества, PR-отрасли и бизнеса обсудят актуальные тренды в создании и дистрибуции контента для СМИ и соцсетей.

Участники конференции узнают, как развиваются медиа и диджитал-индустрия с внедрением ИИ и новыми скоростями потребления контента в рамках тематических секций:

«‎Органический контент»,

«‎Инструменты ИИ для медиа»,

«‎Мультиформатные медиа- и дистрибуция контента»,

«‎Монетизация контента».

В течение двух дней пройдут круглые столы и практикумы с участием спикеров из федеральных и региональных СМИ, представителей бизнеса и крупных брендов. Опытом поделятся эксперты из «Дзен», Wildberries, VK, «Максидом», МТС, ИД «Коммерсантъ», НМГ, «Рамблер», Speech2Text и других компаний.

Подробнее о программе:

Органический контент

Как работать с органическим контентом. Инструменты вовлечения в работе редакций и бизнеса: органик трафик, комьюнити-контент, long-form, нативный видеомаркетинг, органический трафик от инфлюенсеров. Как работать темами: научпоп, медицина, история, инклюзия.

Инструменты ИИ для медиа

ИИ для редакций и корпмедиа. Инструменты автоматизации рутинных задач. Как ИИ меняет работу журналистов и пиарщиков и что нас ждет в ближайшей перспективе.

Мультиформатные медиа и дистрибуция контента

Как готовить контент, чтобы растить аудиторию и на каких площадках работать. Контентплейсы и развитие UGC-форматов в медиа. Как продавать новости, когда они устаревают через 1 минуту.

Монетизация контента

Как зарабатывают СМИ в 2025 году? Монетизация контента: рекламные интеграции, спецпроекты, подписки, членство в закрытых клубах, специальные мероприятия, обучение, кросс-промо.

В ходе конференции будут подведены итоги конкурса для региональных редакций «Вместе Медиа» и конкурса студенческих редакций «УниверСити».

Место проведения: Санкт-Петербург, Канатный цех, 25-я линия В. О., 6, корпус ВШЭ.

Организаторы: Вместе медиа и PR-агентство Mediacom.Expert.

Партнеры: НИУ ВШЭ, коммуникационное агентство «БЛЭК», «Шмаков Медиа», «Рамблер».

Информационные партнеры: NEWS.RU, FONTANKA.RU, «Рамблер», Peterburg2, «МОЙКА78», GAZETA.SPB, «Деловой Петербург», «Петербургский дневник», Sostav.ru, «Бизнес-секреты», «Афиша Петербурга», «MASH на Мойке», Mediacom.Expert, New Media, «Лобушкин молнит», PRexplore, #PRSPB.