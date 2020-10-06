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06.10.2020 в 11:15

В пандемию россияне учились на маркетологов и SMM-специалистов

Также популярностью пользовались курсы по дизайну и программированию

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В пандемию самыми популярными онлайн-курсами среди россиян были «Интернет-маркетолог», «Специалист по SMM», «Продакт-менеджер» и «Программист на Python», передает «РИА Новости».

«Курс «Интернет-маркетолог» всегда был и остается самым востребованным среди аудитории. А курсы по таргетированной и контекстной рекламе, SMM, продакт-менеджменту, коммерческой редактуре стали более популярными в период пандемии», — отметила исполнительный директор «Нетологии» Марианна Снигирева.

Популярностью пользовались и курсы по веб- и графическому дизайну, Python-, Java-, Frontend-, веб-разработке и тестированию ПО. Снигирева считает, что это связано с цифровизацией бизнеса и востребованностью специалистов с диджитал и IT навыками. «Не последнюю роль в этом сыграла и пандемия, которая стала катализатором массового перехода в онлайн в целом и онлайн-образования в частности», — добавила она.

По данным Coursera, россияне летом чаще всего проходили курсы «Основы программирования на Python», «Математика и Python для анализа данных», «Машинное обучение», «Введение в машинное обучение». Помимо этого многие учили английский язык и изучали «Экономику для неэкономистов».

«Российские студенты развивали такие социальные компетенции, как межличностное общение, необходимые для адаптации к работе в виртуальном мире, где все выполняется дистанционно», — рассказали в компании. Самыми востребованными на Coursera стали программы «Научитесь учиться: мощные умственные инструменты, которые помогут вам овладеть сложными предметами», «Психология коммуникации» и «Теория Лжи. Профайлинг».

Ранее сообщалось, что подростки выбирают работу в продажах, рекламе и PR. В пандемию несовершеннолетние стали искать возможность заработать почти в 3 раза чаще.

онлайн-образование
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