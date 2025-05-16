В ОП предложили убрать алкоголь с витрин

Необходимо убрать алкоголь с витрин магазинов и скрыть его по аналогии с сигаретами. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб, сообщает ТАСС.

По словам члена ОП, чтобы оградить детей от алкоголя, необходимо скрыть его на полках. Гриб считает «вполне логичным» относиться к алкоголю как к сигаретам.

«У нас сейчас обилие красивых этикеток на бутылках водки, коньяка, пива — бросаются в глаза. Это просто образцы дизайна», — сказал он.

По его словам, необходимо перенимать зарубежный опыт, где сложно купить алкоголь. «Я против тотального запрета, но у нас самые красивые витрины в магазинах — с алкоголем. Надо поэтапно решать вопрос с такой рекламой», — подытожил он.

Гриб также поддержал инициативу депутатов запретить продавать в алкомаркетах «вкусняшки». Он отметил, что в специализированных алкогольных магазинах не должно продаваться ничего, кроме алкоголя. «В 12 лет ребенок купил там шоколадку, а потом попросил взрослого купить ему пиво или другой спиртосодержащий напиток, и все», — сказал Гриб.