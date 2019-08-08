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08.08.2019 в 13:45

В офисе Фонда борьбы с коррупцией проходит обыск

Личные счета некоторых сотрудников заблокированы

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Depositphotos

В Москве проходят обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией, об этом в своем Twitter сообщает бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила эту информацию и добавила, что заблокированы счета ФБК и некоторых его сотрудников. Сегодня же, как напоминает «Коммерсант», обыски прошли у других работников Фонда: Александра Помазуева, Евгения Замятина, Вячеслава Гимади и Виталия Колесникова.

Также 3-го августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

По версии следствия, некоммерческий Фонд в период с января 2016 года по декабрь 2018 «отмыл» порядка 1 млрд рублей. Как полагает СК, сотрудники Фонда получали деньги через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли эту сумму на счета нескольких банков и потом перенаправили их на счета Фонда.

ФБК СК РФ Коррупция отмывание денег
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