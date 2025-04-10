В «Одноклассниках» появился сервис «Здоровье»

В «Одноклассниках» появились сервисы «Здоровье» и «Дневник питания», в рамках которых пользователи смогут отслеживать регулярный прием лекарств и вести дневник питания. В перспективе проект может быть интегрирован с сервисом по онлайн-записи YClients, сообщает «Коммерсант».

На платформе появилась контентная вертикаль «Здоровье». В категории будут доступны для обсуждения такие темы, как правильное питание, здоровый образ жизни, неврология, гимнастика, здоровье суставов, артериальное давление, боли в спине.

Запуск направления позволит соцсети увеличить вовлеченность на площадке и частоту ее посещения, что в среднесрочной перспективе повлияет на увеличение суточной аудитории, старше 55 лет, уверены в компании.

В будущем пользователям станут доступны онлайн-консультации врачей и сервис «Тренировки» для отслеживания физической активности. Источник, близкий к VK, уточнил изданию, что сервисы могут интегрировать с платформой для онлайн-записи YClients, которую холдинг выкупил в декабре 2023 года.

По словам источников на медиарынке, затраты на запуск новых сервисов не превышают 30−40 млн руб. Эксперты сомневаются, что нововведения повлияют на аудиторию соцсети, однако могут повысить монетизацию за счет привлечения новых рекламодателей.

Ранее сообщалось, что рынок медицинских технологий в России вырос в 2024 году на 18% по сравнению с 2023 годом. Совокупно 75 крупнейших представителей отрасли в прошлом году заработали 56,8 млрд руб.