В Общественной палате призвали заблокировать WhatsApp

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что выступает за блокировку WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории РФ) на территории России, передаёт ТАСС.

Ранее Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram (запрещены в России) и WhatsApp, экстремистской организацией и постановил запретить её деятельность в России. Решение суда вступило в силу немедленно. При этом, когда решение было на стадии обсуждения, источники в правоохранительных органах сообщали, что WhatsApp не затронут меры, которые могут ввести против компании Meta в России.

«Мы в палате не видим логики в том, что из-под этого регулирования выпал WhatsApp, его тоже нужно заблокировать. Нам звонят на горячую линию по защите прав пользователей сети интернет в палату люди и спрашивают, почему так? Но ведь вся корпорация Meta признана экстремистской, а WhatsApp — это их продукт», — пояснил Малькевич.

По его словам, хотя WhatsApp и является мессенджером, а не социальной сетью, в нём «распространяется огромное количество фейков». «И почему делается исключение для этого продукта? Тем более мы много раз говорили, что чиновники, сотрудники госкорпораций не должны в принципе пользоваться WhatsApp исходя из того, что вся переписка там полностью доступна американским спецслужбам», — отметил эксперт.

Также в беседе с «Известиями» он уточнил, что решение суда о признании Meta экстремистской организацией было ожидаемым, так как компания не готова идти навстречу «не только органам власти, но и российским гражданам».