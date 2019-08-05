В Москве в одиннадцатый раз пройдет Digital Marketing Conference

Уже больше 10 лет DMC привозит в Москву тщательно отобранных экспертов из разных стран Европы, Азии и США — создателей всемирно-известных проектов для международных компаний, а также представителей глобальных брендов, изменивших мировое представление о коммуникациях и маркетинге.

В этом году на DMC выступят такие звезды как Laura Dornheim, руководитель отдела коммуникаций EYEO — компании, стоящей за популярным блокировщиком рекламы AdBlock Plus; Mortem Grubak & Emil Asmussen, креативные директора VICE / VIRTUE в Северной Европе, обладатели Grand Prix и Glass Lion 2019 года; Thais Bogarin, глобальный диджитал-контент менеджер компании Essity, получившей 13 Каннских львов за кампанию «Viva la Vulva» и другие.

В этом году на конференции вместе с вдохновляющими кейсами будут обсуждаться актуальные темы, касающиеся не только рекламы и маркетинга: такие как важность разнообразия и равенства в творческих индустриях, значение культурной стратегии, бренд активизм как главный тренд 2019 года, неизбежные изменения, которые несут за собой технологии и многое другое. С программой конференции и полным списком спикеров можно ознакомиться на сайте http://digitalconference.ru/, который, кстати, с этого года претерпел огромные изменения.

Валерия Нюхалова, генеральный продюсер Digital Marketing Conference: Каждый год мы удивляем наших гостей чем-то совершенно нестандартным, и этот DMC не станет исключением. Помимо мощной программы и десятков экспертов из самых разных отраслей мы приготовили сюрприз в виде абсолютно нового VR-сайта, который уже сегодня можно рассмотреть во всей красе, если у вас есть VR-очки или кардборд. Ничего подобного на рынке еще не было, и мы рады, что DMC знакомит своих участников с самыми свежими трендами на собственном примере.

По вопросам конференции, аккредитации и партнерства пишите нам на pr@digitalconference.ru